МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россия остается членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжает работу в составе организации, говорится в заявлении Росавиации. Россия не вошла в Cовет Международной организации гражданской авиации

В субботу в организации сообщили РИА Новости, что России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета ИКАО.

"Россия остается членом ИКАО и продолжает работу в составе организации. На выборах в совет ИКАО Россия получила поддержку 80 государств-членов организации (при требуемом минимуме 86). Это не позволило РФ быть избранной членом совета по первой группе государств ИКАО", — говорится в сообщении.

При этом, отмечает Росавиация, согласно правилам постоянных процедур при голосовании в совет с учетом неизбрания 11-го члена совета требуется переголосование. Однако российский делегации в этом было отказано.

"Полагаем, что недружественное решение коалиции стран является политическим и носит временный характер. Вклад нашей страны в развитие международный авиации имеет признание во всем мире. Ряд наших инициатив были приняты в рамках ИКАО как стандарты и используются государствами для развития безопасного международного воздушного сообщения", — говорится в сообщении.

"РФ сохраняет за собой право полноправного членства в международной организации и продолжит свою работу через представительство России в ИКАО, а также в профильных рабочих группах ИКАО. РФ будет, как и раньше, в своей деятельности придерживаться рекомендованной практики и стандартов ИКАО, продолжая обеспечивать высокие стандарты безопасности полетов", — отмечает ведомство.

Ведомство также сообщает, что на выполнение международных полетов российскими авиакомпаниями в дружественные страны данное решение не повлияет, так как такое взаимодействие основывается на двусторонних договоренностях в области воздушного сообщения.