МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в сентябре сократилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 100,8 миллиона тонн, по итогам января-сентября — на 3,6%, до 921,2 миллиона тонн, сообщает компания. РЖД выплатят мобилизованным сотрудникам по 200 тысяч рублей

"Погрузка на сети РЖД в сентябре составила 100,8 млн тонн. Это на 5,3% меньше, чем годом ранее. Основное негативное влияние по-прежнему оказывает сокращение экспорта в западном направлении", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железнодорожного холдинга.

Уточняется, что за девять месяцев погрузили 921,2 миллиона тонн, что на 3,6% меньше, чем годом ранее.

Прирост на 4,1% показали строительные грузы за счет увеличения объема отправок в сентябре на 10,4%.

При этом холдинг отечает, что продолжает расти погрузка на железных дорогах восточного полигона: Восточно-Сибирской (+1,5% за январь-сентябрь), Забайкальской (+4,2%) и Дальневосточной (+6,3%).