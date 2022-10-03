МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Контейнерный рынок России по итогам восьми месяцев 2022 года сократился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 3,624 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. Погрузка на сети РЖД снизилась в сентябре

По данным компании, импорт сократился на 16%, до 1,331 миллиона TEU, экспорт – на 21%, до 1,078 миллиона TEU. Транзитные перевозки выросли на 22%, до 493 тысяч TEU, внутренние отправки – на два процента, до 722 тысяч TEU.

"По итогам августа 2022 года рынок сократился на 13,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 468,4 тысяч TEU. При этом относительно июля рынок вырос на 23%", — отмечают в Fesco.

Там уточнили, что импортные перевозки снизились на 5% по сравнению с августом 2021 года, при этом отправки через Дальний Восток выросли на 36%. Экспортные отправки сократились на 27% относительно аналогичного месяца прошлого года. "При этом по сравнению с июлем 2022 года рост составил 13%. Экспорт через Дальний Восток России вырос на 24% относительно июля 2022 года и на 50% по сравнению с августом прошлого года", — добавили в группе.

Транзитные отправки снизились на 16% относительно августа прошлого года, а относительно июля 2022 года выросли на 53%.

Внутренние перевозки сократились на три процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, при этом по сравнению с июлем 2022 года рост составил пять процентов.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.