МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 28 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Минск, сообщается в релизе перевозчика. "Уральские авиалинии" запустят новые рейсы в Минск из Екатеринбурга и Перми

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на новый регулярный рейс Москва-Минск. Полеты по этому маршруту начнутся 28 октября 2022 года и будут выполняться из московского аэропорта "Внуково" ежедневно", — говорится в сообщении.

"Победа" также летает в Минск из Санкт-Петербурга три раза в неделю. Рейсы по этому маршруту выполняются с 9 июня.