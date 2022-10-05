МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия продолжает обсуждать возобновление прямого авиасообщения с некоторыми странами АСЕАН, сообщил директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев. Дипломат рассказал об интересе АСЕАН к импорту российских углеводородов

По его словам, в их число входят Вьетнам, Индонезия, Мьянма и Таиланд.

Дипломат отметил, что оперативной выработке договоренностей мешают западные санкции. Несмотря на это, Москва надеется совместно с партнерами по АСЕАН найти решения, которые позволят "тысячам и тысячам граждан наших стран совершать перелеты удобными прямыми рейсами".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.