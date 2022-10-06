МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Билеты по России на осень за год подешевели в пределах 41%, больше всего снизились цены на перелеты из Читы в Хабаровск, из Самары в Минеральные Воды и из Хабаровска в Улан-Удэ, говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россия обсуждает возобновление авиасообщения с Вьетнамом и Таиландом

Аналитический центр сервиса составил рейтинг самых подешевевших авианаправлений на осень. Аналитики изучили данные о билетах, оформленных для перелета по России в период с 1 сентября по 30 ноября. Рассматривались топ-200 авианаправлений, по данным продаж. Из них выделили по 20 направлений с самым заметным снижением среднего чека за билет в одну сторону год к году. "В результате в рейтинг вошли маршруты, где снижение среднего чека за год составило от 16% до 41%", — указали в сервисе.

"Список авианаправлений с самым заметным снижением среднего чека возглавил маршрут Чита — Хабаровск. Средний чек здесь пока на 41% ниже, чем годом ранее (сократился с 8,8 тысячи до 5,2 тысячи рублей в одну сторону). На 35–36% стали доступнее перелеты по направлениям Самара — Минеральные Воды (снижение с 9,2 тысячи рублей до 5,9 тысячи рублей) и Хабаровск — Улан-Удэ (было 10,1 тысячи рублей, стало 6,6 тысячи рублей)", — сообщили аналитики.

В списке рекордсменов по сокращению среднего чека на осень также оказались направления из Москвы в Казань, Ханты-Мансийск и Якутск. Средние чеки на этих маршрутах стали меньше на 29–30%.

"Примерно на четверть в среднем сократились средние чеки за перелет по направлениям Москва — Пермь, Минеральные Воды — Красноярск, Южно-Сахалинск — Хабаровск, Петропавловск-Камчатский — Владивосток, Санкт-Петербург — Казань и Красноярск — Иркутск", — добавили аналитики.

По данным сервиса, в среднем на 20–23% дешевле стало летать из Владивостока в Благовещенск, из Москвы в Саратов и Киров. А средние чеки за авиабилеты по маршрутам Санкт-Петербург — Пермь, Москва — Абакан, Санкт-Петербург — Екатеринбург, Сочи — Минеральные Воды и Москва — Саранск стали меньше на 16–19%.