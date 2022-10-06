МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне концентрации основной части рейсов группы в московском аэропорту "Шереметьево" с ноября запустит новые рейсы из аэропорта "Внуково": в Екатеринбург, Казань и Челябинск, следует из релиза флагманской компании. "Уральские авиалинии" запустят новые рейсы в Минск из Екатеринбурга и Перми

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из аэропорта "Внуково" в Санкт-Петербург.

"В рамках зимнего расписания "Аэрофлот" открывает продажу на рейсы авиакомпании "Россия" в Екатеринбург, Казань и Челябинск из московского аэропорта "Внуково", — сообщает компания.

Как уточняется, полёты будут выполняться ежедневно с ноября на воздушных судах Airbus А319. "Победа" начнет летать из Москвы в Минск

"Концентрируя с зимнего сезона производственную деятельность в аэропорту "Шереметьево" (с начала ноября авиакомпания "Победа" переориентирует в аэропорт "Шереметьево" выполнение основной части своих рейсов из московского авиационного узла), группа "Аэрофлот", тем не менее, намерена обеспечить пассажирам более широкое предложение и возможности полётов, выполняемых из московского авиаузла", — говорится также в релизе.

"На данном этапе такое усиление будет осуществляться, в том числе, рейсами авиакомпании "Россия" из аэропорта "Внуково" по ряду наиболее востребованных маршрутов", — поясняется там же.