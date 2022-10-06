ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Минторг США продлил на полгода экспортные ограничения для российских авиакомпаний "Аэрофлот", Utair и AzurAir, следует из документов федерального регистра. Новак заявил, что ЕС запутался в собственных санкциях

"Это постановление вступает в действие немедленно и на 180 дней", — говорится в документе, публикация которого в федеральном регистре запланирована на 7 октября.

Меры экспортного контроля были введены против "Аэрофлота" в апреле, срок их действия истекал в октябре.

Как говорится в документе, минторг считает, что "Аэрофлот" нарушал введенные меры, совершая перелеты в Белоруссию, Индию и Турцию.

Аналогичное решение принято в отношении Utair, минторг указывает, что самолеты авиакомпании совершали рейсы в Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Турцию.

Также действие экспортных ограничений продлено на 180 дней для компании AzurAir, говорится в другом документе.