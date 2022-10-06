2022-10-06T16:42:40+03:00
2022-10-06T16:42:40+03:00
2022-10-06T16:42:40+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20221006/838381468.html
Минторг США продлил на полгода экспортные ограничения для "Аэрофлота"
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минторг США продлил на полгода экспортные ограничения для российских авиакомпаний "Аэрофлот", Utair и AzurAir, следует из документов федерального регистра. "Это постановление... ПРАЙМ, 06.10.2022
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, сша, санкции, аэрофлот
https://1prime.ru/images/83229/87/832298782.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/87/832298782.jpg
https://1prime.ru/images/83229/87/832298778.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/87/832298778.jpg
https://1prime.ru/images/83229/87/832298775.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/87/832298775.jpg
https://1prime.ru/world/20221006/838380948.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Минторг США продлил на полгода экспортные ограничения для российских авиакомпаний "Аэрофлот", Utair и AzurAir, следует из документов федерального регистра.
"Это постановление вступает в действие немедленно и на 180 дней", — говорится в документе, публикация которого в федеральном регистре запланирована на 7 октября.
Меры экспортного контроля были введены против "Аэрофлота" в апреле, срок их действия истекал в октябре.
Как говорится в документе, минторг считает, что "Аэрофлот" нарушал введенные меры, совершая перелеты в Белоруссию, Индию и Турцию.
Аналогичное решение принято в отношении Utair, минторг указывает, что самолеты авиакомпании совершали рейсы в Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Турцию.
Также действие экспортных ограничений продлено на 180 дней для компании AzurAir, говорится в другом документе.