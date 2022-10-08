СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Поезда из Севастополя и Симферополя в Санкт-Петербург и Москву планируется отправить сегодня по графику, сообщила компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров "Гранд сервис экспресс". Движение поездов по Крымскому мосту планируют возобновить вечером субботы

"Поезда, №8 Севастополь — Санкт-Петербург и №28 Симферополь — Москва отправляющиеся сегодня, планируется отправить по графику. Про остальные поезда, отправляющиеся сегодня, информация будет позднее", — говорится в сообщении.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.