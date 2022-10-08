МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Транспортную безопасность на Крымском мосту усилят, в том числе будет проводиться усиленный досмотр, такое поручение дал глава Минтранса России, передает пресс-служба министерства. Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров в воскресенье

"Глава Минтранса уточнил, что дал все поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра", — отметили в пресс-службе.

В Минтрансе также отметили, что автомобильное движение по Крымскому мосту может быть возобновлено в субботу после 16:00 по московскому времени по одной полосе в реверсивном режиме, железнодорожное — после 20:00.

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.