Для грузовых фур запустят паром "Керчь — 2" через Керченский пролив
Аксенов: для грузовых фур через Керченский пролив через два часа начнет ходить паром
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Для грузовых фур через два часа через Керченский пролив начнет ходить паром "Керчь — 2", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь — 2", — написал он в своем Telegram-канале.