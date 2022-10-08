МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Для грузовых фур через два часа через Керченский пролив начнет ходить паром "Керчь — 2", сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По Крымскому мосту запустили движение автотранспорта

"Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь — 2", — написал он в своем Telegram-канале.