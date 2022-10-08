СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту

"Двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь — Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Поезд №8 Севастополь — Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17:15. Поезда проследуют по Крымскому мосту", — говорится в сообщении.

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.