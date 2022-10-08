СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра на девять поездов, следующих в Крым и обратно, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Поезда из Крыма отправились в Москву по Крымскому мосту

"Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о поездах, следующих по маршруту: №174 Москва – Евпатория, №316 Адлер – Симферополь, №174 Евпатория – Москва, №166 Симферополь – Москва, №426 Симферополь – Кисловодск, №8 Севастополь – Петербург, №28 Симферополь – Москва, №316 Симферополь – Адлер, №76 Симферополь – Омск.

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.