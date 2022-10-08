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Началось заседание штаба по ЧП на Крымском мосту с участием главы МЧС
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Заседание штаба по ЧП на Крымском мосту началось в Тамани с участием главы МЧС РФ Александра Куренкова, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Куренков прибыл на место ЧС на... ПРАЙМ, 08.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТАМАНЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Заседание штаба по ЧП на Крымском мосту началось в Тамани с участием главы МЧС РФ Александра Куренкова, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту, министр совершил облет, осмотрел место происшествия.
Как передает корреспондент РИА Новости, заседание штаба под руководством главы МЧС началось в Тамани.