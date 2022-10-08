ТАМАНЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Заседание штаба по ЧП на Крымском мосту началось в Тамани с участием главы МЧС РФ Александра Куренкова, передает корреспондент РИА Новости. Машины начали движение по Крымскому мосту из Тамани

Ранее Куренков прибыл на место ЧС на Крымском мосту, министр совершил облет, осмотрел место происшествия.

Как передает корреспондент РИА Новости, заседание штаба под руководством главы МЧС началось в Тамани.