МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Первый паром с большегрузами будет отправлен из Керчи в 20.00-20.30 мск, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. Поезда из Крыма отправились в Москву по Крымскому мосту

"Паромы уже в готовности. Где-то через час начнется погрузка первых большегрузов, которые будут перевозиться в порт "Кавказ". Два парома готовы. Сейчас стихнет ветер в проливе, и первый паром — ориентировочно в 20.00-20.30 отойдет в сторону кавказского берега", — сказал Крючков в эфире "Соловьев live".

Организована работа автомобильных и железнодорожных паромов в Крыму, они начнут работу не позднее утра 9 октября и 12 октября соответственно, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Для возобновления функционирования Керченской паромной переправы Росморречфлотом организована работа морских паромов", — заявили в министерстве.

"Два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром "Керченский 2" (запуск которого организован правительством Республики Крым), начнут работу не позднее утра 09.10.2022. Три железнодорожных парома, один из которых вместимостью 30 вагонов, прибудут с 12.10.2022; два парома вместимостью 45 и 50 вагонов прибудут на линию 15.10.2022", — добавили в Минтрансе.