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Железнодорожное сообщение в Крыму вернется к обычному расписанию за сутки
Транспорт
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Железнодорожное сообщение в Крыму в течение суток вернется к обычному расписанию, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. "Железнодорожное сообщение будет восстановлено... ПРАЙМ, 08.10.2022
транспорт, бизнес, новости, крым, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Железнодорожное сообщение в Крыму в течение суток вернется к обычному расписанию, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Железнодорожное сообщение будет восстановлено. Поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание", — сказал Крючков в эфире "Соловьев live".