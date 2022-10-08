МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Железнодорожное сообщение в Крыму в течение суток вернется к обычному расписанию, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Первый паром с большегрузами отправится из Керчи вечером в субботу

"Железнодорожное сообщение будет восстановлено. Поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание", — сказал Крючков в эфире "Соловьев live".