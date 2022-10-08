ТАМАНЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что поставил задачу запустить автомобильное движение по двум полосам Крымского моста к воскресенью, сейчас открыта только одна из полос. Железнодорожное сообщение в Крыму вернется к обычному расписанию за сутки

"Мы визуально осмотрели мост. Запущено движение автомобилей по одной полосе. Поставлена задача за ночь подготовить все, чтобы завтра в течение дня запустить движение уже по двум полосам", — сказал Хуснуллин журналистам.

"Определились с объемами ремонта и восстановления второго пролета, мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков. Я думаю, мы за сутки поймем, сколько времени нужно будет, чтобы восстановить второй пролет", — также рассказал он.

Кроме того, Хуснуллин отметил, что идет работа над восстановлением полноценной работы Крымского моста.

"Комиссия работает, проблем никаких не вижу, сейчас подробно всех заслушаем (на совещании). Я думаю, что все вопросы и решения найдем, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста. Уже восстановлено (автомобильное) сообщение, никаких рисков нет", — сказал Хуснуллин журналистам.

Также, по его словам, планируется увеличение количества проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз.

"Сейчас пока мы пропускаем в реверсивном режиме по 50 машин. Поставим большее количество проверяющих, чтобы проверять по 100 машин в колонне разом", — сказал Хуснуллин журналистам.