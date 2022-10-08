ТАМАНЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Машины по Крымскому мосту сейчас передвигаются партиями по реверсивному движению, автовладельцам лучше воздержаться от поездок, заявил глава МЧС Александр Куренков. Первый паром с большегрузами отправится из Керчи вечером в субботу

"Я хотел бы обратиться к автолюбителям и вообще к использованию легкового транспорта, ввиду того, что на мосту восстановлено движение по одной ветке автодорожной", — сказал Куренков журналистам.

"Хотел бы обратиться к автолюбителям, чтобы воздержались от этого направления сейчас, если это возможно, потому что машины передвигаются партиями примерно по 60 машин в одну сторону, так называемое реверсивное движение подключено, с 19 часов сегодняшнего дня оно восстановлено", — добавил министр.