Глава МЧС попросил водителей воздержаться от поездок в сторону Крыма
Глава МЧС попросил водителей воздержаться от поездок по Крымскому мосту
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ТАМАНЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Машины по Крымскому мосту сейчас передвигаются партиями по реверсивному движению, автовладельцам лучше воздержаться от поездок, заявил глава МЧС Александр Куренков.
"Я хотел бы обратиться к автолюбителям и вообще к использованию легкового транспорта, ввиду того, что на мосту восстановлено движение по одной ветке автодорожной", — сказал Куренков журналистам.
"Хотел бы обратиться к автолюбителям, чтобы воздержались от этого направления сейчас, если это возможно, потому что машины передвигаются партиями примерно по 60 машин в одну сторону, так называемое реверсивное движение подключено, с 19 часов сегодняшнего дня оно восстановлено", — добавил министр.