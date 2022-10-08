МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода будут усилены, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Движение по двум полосам Крымского моста могут запустить к утру 9 октября

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также отмечается, что полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив возложены на ФСБ.

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.