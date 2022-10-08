СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего там ЧП, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги. Путин подписал указ об усилении защиты Керченского пролива

"После завершения первого этапа восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15-ю вагонами", — говорится в сообщении.

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.