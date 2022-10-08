ТАМАНЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда будем полноценно пропускать, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Путин подписал указ об усилении защиты Керченского пролива

"По железной дороге могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда — и пассажирские, и грузовые — будем полноценно пропускать. Возможности для этого у нас технические есть", — сказал Хуснуллин журналистам.

Также он отметил, что при необходимости есть возможность поставить дополнительные поезда для перевозки пассажиров в Крым.

Что касается автодорожной части моста, то на данный момент автомобильное движение идет в реверсивном режиме по одной полосе, вторую полосу будут восстанавливать, а сроки ее восстановления будут названы после инструментального обследования, рассказал Хуснуллин.

В это время будет работать паромная переправа, задействуют три парома, которые будут использовать для отправки грузовиков, добавил он.

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.