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2022
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Первый катер с пассажирами отправился из Крыма через Керченский пролив
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Первый пассажирский катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив из порта "Крым" на кубанский берег, сообщил представитель порта. "Первый катер вышел из... ПРАЙМ, 08.10.2022
транспорт, бизнес, новости, крым, чп на крымском мосту
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КЕРЧЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Первый пассажирский катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив из порта "Крым" на кубанский берег, сообщил представитель порта.
"Первый катер вышел из Керчи. На борту более 100 пассажиров, катер будет курсировать на регулярной основе", — сообщил журналистам представитель порта.