КЕРЧЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Первый пассажирский катер с более чем 100 пассажирами отправился через Керченский пролив из порта "Крым" на кубанский берег, сообщил представитель порта. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили

"Первый катер вышел из Керчи. На борту более 100 пассажиров, катер будет курсировать на регулярной основе", — сообщил журналистам представитель порта.