МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста, сообщается на сайте правительства России. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили

"Хуснуллин отметил, что первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Вице-премьер обратил внимание, что все необходимые детали и ресурсы для ремонта должны поставляться оперативно", — говорится в сообщении.

"В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста, для того чтобы работы могли вестись круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой. При этом обследование повреждений должно быть завершено в течение суток", — также говорится в сообщении.

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.