МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Минтранс РФ планирует расширить перевозки на Керченской паромной переправе: в понедельник, 10 октября, на линию выйдет третий автомобильно-пассажирский паром, а в конце недели — еще одно судно, говорится в сообщении министерства. Путин назвал исполнителей подрыва Крымского моста

"Масштабы перевозок будут расширяться. Минтрансом России, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели еще одного судна", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Сейчас на Керченской переправе работают два автомобильно-пассажирских парома "Керченский-2" и "Лаврентий". За первые сутки они перевезли 737 человек и 162 грузовика. Также на линии курсируют пассажирские суда "Диана Тривиа" и "Клемез".

Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно, уточнили в министерстве.

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В воскресенье президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.