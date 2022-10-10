МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Погрузка угля на экспорт в южные порты России за январь-сентябрь выросла в годовом выражении на 24,6%, составив 26 миллионов тонн, сообщают РЖД. РЖД взяли перевозки грузов в направлении Крыма под особый контроль

"За 9 месяцев на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна отправили 26 млн тонн угля, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Холдинг также отмечает позитивную динамику экспорта удобрений — рост составил 1,5%, до 3 миллионов тонн.

Всего в адрес портов Юга России в январе-сентябре 2022 года погружено 68 миллионов тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.