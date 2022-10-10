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2022
https://1prime.ru/transport/20221010/838408458.html
РЖД увеличили погрузку экспортного угля в южные порты на 25%
Транспорт
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Погрузка угля на экспорт в южные порты России за январь-сентябрь выросла в годовом выражении на 24,6%, составив 26 миллионов тонн, сообщают РЖД. "За 9 месяцев на экспорт через... ПРАЙМ, 10.10.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, уголь, погрузка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Погрузка угля на экспорт в южные порты России за январь-сентябрь выросла в годовом выражении на 24,6%, составив 26 миллионов тонн, сообщают РЖД.
"За 9 месяцев на экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна отправили 26 млн тонн угля, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
Холдинг также отмечает позитивную динамику экспорта удобрений — рост составил 1,5%, до 3 миллионов тонн.
Всего в адрес портов Юга России в январе-сентябре 2022 года погружено 68 миллионов тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.