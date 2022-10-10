МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Альтернативы грузоперевозкам товаров на автотранспорте из ЕС и других недружественных стран в Россию есть, однако они приведут к удорожанию логистики, которая и так выросла в цене с весны, сообщили РИА Новости представители отрасли. СМИ: Шольц взбесил лидеров ЕС важным сигналом о Европе

Правительство РФ с 10 октября и до конца года ввело запрет на автоперевозки ряда грузов транспортом из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. Начиная с этой даты доставка грузов автотранспортом из этих стран будет осуществляться с помощью перегрузки товаров или перецепки полуприцепа на российские и белорусские фуры, анонсировал Минтранс РФ.

"В связи с запретом перемещения российского автотранспорта по европейской территории еще весной началась эпоха новых логистических цепочек. Например, уже настраивались процессы перерегистрации транспортных средств на границах с дружественными странами, использование переприцепов и перегрузок, в том числе произошла трансформация моно-цепочек в мультимодальные… Хотя, в целом, манипуляции увеличили стоимость логистики до +50%…. Не думаю, что данный закон существенно изменит уже сложившуюся ситуацию", — сообщила основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

Генеральный директор российского представительства международной компании Antares Vision Group, разрабатывающей решения в области технологий маркировки, Павел Булгаков сообщил РИА Новости, что у компании налажен канал поставок, который позволяет везти оборудование и комплектующие для маркировки из Италии в Россию в нужном для исполнения контрактов объеме. "Везем груз с перевалкой в Беларуси. Туда доезжает европейская фура и либо там происходит перевалка (перекладывание груза из одной фуры в другую), либо смена прицепа (прицеп снимается с европейской фуры и цепляется к российской или белорусской) и дальше фура идет по территории Беларуси в Россию", — добавил он. В Евросоюзе не исключили дальнейшее расширение антироссийских санкций

По его словам, сейчас сложность заключается в том, что нельзя использовать одного логистического провайдера на всем участке, поэтому приходится искать европейскую транспортную компанию (чаще всего литовскую), и российскую или белорусскую на этом участке. Кроме того, сильно выросли цены на перевозку — в 2-3 раза. "На российской стороне проблем с машинами нет, а на европейской есть — грузоотправители в основном пользуются литовскими транспортными компаниями, и они перегружены", — заключил он.

При этом, согласно постановлению правительства, такой запрет не распространяется на продовольствие, включая продукты из мяса, рыбы, молочную и кондитерскую продукцию, мед, живые деревья, саженцы и луковицы растений, алкогольную и безалкогольную продукцию, химическую продукцию, включая средства защиты растений. Также не требуют перегрузки, например, контрацептивы, музыкальные инструменты, бумага, картон, пластмассы и изделия из них, керамические изделия, ядерные реакторы и котлы, медицинские инструменты.