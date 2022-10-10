КРАСНОДАР, 10 окт — ПРАЙМ. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил главам трех районов региона при необходимости предусмотреть территории для парковок, где смогут остановиться машины, ожидающие парома до Крыма. Песков оценил работу служб по ликвидации ЧП на Крымском мосту

"Провели оперштаб по вопросам организации транспортного сообщения между Краснодарским краем и Крымом. Со вчерашнего дня для легковых машин уже открыли две полосы движения по мосту. Автобусы и грузовики переправляют на пароме. Со своей стороны, для водителей большегрузов организовали перехватывающие парковки: с водой, горячим питанием. Главам Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов поручил предусмотреть места для новых пунктов в случае необходимости", — отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что для водителей, которые ждут очереди на переправу, работают 8 стоянок. Там обеспечены все необходимые условия, в том числе пункты обогрева и горячего питания.

При планировании маршрута пассажирские компании и операторов грузоперевозок просят учитывать ситуацию и по возможности отложить или перенести поездку, а также учитывать тот факт, что в приоритетном порядке на паром будут запускать скоропортящиеся грузы, отметили власти края.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.

В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.