КРАСНОДАР, 10 окт — ПРАЙМ. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил главам трех районов региона при необходимости предусмотреть территории для парковок, где смогут остановиться машины, ожидающие парома до Крыма.

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков оценил работу служб по ликвидации ЧП на Крымском мосту

"Провели оперштаб по вопросам организации транспортного сообщения между Краснодарским краем и Крымом. Со вчерашнего дня для легковых машин уже открыли две полосы движения по мосту. Автобусы и грузовики переправляют на пароме. Со своей стороны, для водителей большегрузов организовали перехватывающие парковки: с водой, горячим питанием. Главам Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов поручил предусмотреть места для новых пунктов в случае необходимости", — отметил он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что для водителей, которые ждут очереди на переправу, работают 8 стоянок. Там обеспечены все необходимые условия, в том числе пункты обогрева и горячего питания.

При планировании маршрута пассажирские компании и операторов грузоперевозок просят учитывать ситуацию и по возможности отложить или перенести поездку, а также учитывать тот факт, что в приоритетном порядке на паром будут запускать скоропортящиеся грузы, отметили власти края.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.

В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины.