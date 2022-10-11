МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. На керченской паромной переправе курсируют уже четыре парома, благодаря этому время ожидания сократилось вдвое, сообщил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко. Работы по восстановлению Крымского моста завершат в течение месяца-полутора

"Да, в работе уже четыре парома. "Керченский-2" и "Ейск", а также паромы одного класса "Лаврентий", "Мария" — уже на линии", — рассказал он РИА Новости.

По словам Лукашенко, паром "Мария" уже вышел на переправу, а "Ейск" — готовится к загрузке.

Врио министра также сообщил, что оборотный рейс парома занимает около четырех часов, но с запуском новых судов в порту Керчи паром будет приходить каждые два часа, а в порту "Крым" – каждый час.

Утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Движение по мосту временно ограничили, однако к вечеру 8 октября оно было восстановлено.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста займет до полутора месяцев.