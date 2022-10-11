Крымские власти сообщили о налаживании логистики в регионе
Крымские власти сообщили, что наладили логистику в регионе через сухопутный коридор
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор, который проходит по территориям новых субъектов нашей страны", — сказал он.
По словам Крючкова, доставка грузов на полуостров и их отправка в центральную часть России возможна через Крымский мост, а также по сухопутному коридору через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
В субботу, 8 октября, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту ранним утром, повлекшего возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.