МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РЖД организуют ускоренную доставку грузов по железной дороге в Крым

"Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор, который проходит по территориям новых субъектов нашей страны", — сказал он.

По словам Крючкова, доставка грузов на полуостров и их отправка в центральную часть России возможна через Крымский мост, а также по сухопутному коридору через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

В субботу, 8 октября, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о подрыве грузового автомобиля на Крымском мосту ранним утром, повлекшего возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.