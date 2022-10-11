МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустила систему бронирования билетов на облачной платформе Yandex Cloud для снижения затрат на соответствующую инфраструктуру на 20-25%, заявили в пресс-службе сервиса. Авиакомпания "Россия" запустит новые рейсы из "Внуково"

"Уральские авиалинии" запустила систему бронирования билетов на облачной платформе Yandex Cloud. В систему поступает в среднем до 10 000 запросов от пассажиров в секунду. Такой высоконагруженный продукт важно было перенести в облако быстро – систему развернули всего за несколько дней незаметно для всех клиентов. Кроме того, переезд в Yandex Cloud позволил "Уральским авиалиниям" снизить затраты на IT-инфраструктуру на 20-25%", — сказано в релизе.

По словам представителей компании, система обслуживания пассажиров состоит из сервиса для бронирования авиабилетов и услуг, системы для сотрудников авиакомпании и платформы для работы с компаниями-агентами. Эти системы уже работают на облачной платформе. Кроме того, отдельные виртуальные машины обеспечивают мониторинг работы критически важных приложений и системы сбора, обработки и хранения логов.

В пресс-службе отметили, что для "Уральских авиалиний" важно хранить личные данные пассажиров в соответствии с федеральным законом "О персональных данных". Поэтому решающим фактором при выборе облачного провайдера стало наличие у Yandex Cloud независимых дата-центров на территории России.

Коммерческий директор платформы Yandex Cloud Александр Черников подчеркнул, что за последние шесть месяцев целые отрасли столкнулись с "новыми вызовами", в том числе связанными с "переосмыслением" инфраструктуры информационных технологий.