МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco отправила партию контейнеров из Санкт-Петербурга по Северному морскому пути, сообщает компания. Fesco открыла дочернее предприятие в Узбекистане

"Транспортная группа Fesco отправила первую партию груженых контейнеров по маршруту Санкт-Петербург — порт Восточный — Петропавловск-Камчатский через Северный морской путь", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 89 сорокафутовых контейнеров группы, в том числе с экспортным грузом крупнейших российских нефтехимических и лесопромышленных компаний, 9 октября отправились на атомном лихтеровозе "Севморпуть" из порта Санкт-Петербург. Планируемое время в пути до порта Восточный составит 21 день, далее до Петропавловска-Камчатского — еще 4 дня.

Часть контейнеров в рамках комплексной перевозки будет перегружена в порту Восточный и оттуда отправится в страны Юго-Восточной Азии с помощью морского сервиса группы. По заявлению Fesco, для клиентов перевозка по маршруту Северного морского пути является возможностью диверсифицировать свои экспортные логистические потоки.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.