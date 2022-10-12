МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки министерства обороны Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По Крымскому мосту возобновлено движение

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"Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", — говорится в сообщении.

Согласно данным, за рулем взорвавшегося грузовика находился гражданин РФ Махир Юсубов. Взрывное устройство было спрятано в паллеты с полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту между компаниями "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). Получателем груза была несуществующая фирма в Крыму. 

Контроль за движением груза по маршруту и контакты с соучастниками осуществлял сотрудник ГУР минобороны Украины, представлявшийся "Иваном Ивановичем".

По данным ЦОС ФСБ, задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Утром в субботу на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Движение по мосту временно ограничили, однако к вечеру 8 октября оно было восстановлено.