МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines начала продажу билетов по собственным семейным тарифам — для пассажиров, путешествующих с несовершеннолетними детьми, говорится в релизе перевозчика. "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Коломбо после инцидента с арестом лайнера

"S7 Airlines объявляет о начале продажи авиабилетов на 2022–2023 год по специальным тарифам для пассажиров, путешествующих с несовершеннолетними детьми. Это собственные семейные тарифы авиакомпании", — говорится в релизе.

Как уточняется, тариф применяется при оформлении билета, если в бронировании не менее двух пассажиров, один из которых – не старше 18 лет.

"В прошлом году у нас действовали семейные тарифы в рамках государственной субсидии, и спрос на них был очень высок. После окончания акции мы получали очень много вопросов от пассажиров, когда такие билеты будут снова в продаже. Поэтому в этом году решили запустить собственные семейные тарифы", – отметил коммерческий директор S7 Group Алексей Докучаев.

Приобрести билеты на рейсы S7 по семейным тарифам можно на более чем 40 межрегиональных маршрутов как на сайте авиакомпании, так и в кассах и офисах продаж. Тарифы действительны на ряде рейсов из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Калининграда, Казани, Красноярска, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и других городов России.