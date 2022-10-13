МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Первый пригородный комфортабельный поезд "Ласточка" проехал из Керчи в Анапу по Крымскому мосту, ежедневно в каждую сторону будет совершаться по три рейса, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Южной пригородной пассажирской компании" (ЮППК). РЖД назначили дополнительные поезда на ноябрьские праздники

"Первый поезд повышенной комфортности из пяти вагонов вышел со станции "Керчь-Южная" в 6.33 и в 9.06 прибыл в Анапу. В обратном направлении аналогичный поезд отправился в 8.48, он прибудет в Керчь в 11.05. На первом поезде проехало около 100 пассажиров", — рассказали в компании.

На маршрут вышли два состава в пятивагонной комплектации. Каждый рейс насчитывает 349 посадочных мест, общая пассажировместимость — до 1 тысячи человек. Всего будет совершаться по три рейса в каждую сторону от Керченского пролива. Пригородные поезда данного типа назначаются вместо рельсовых автобусов, которые ранее перевозили пассажиров по маршруту. Так как железная дорога на Крымском мосту пока не электрифицирована, часть пути поезд совершает на тепловозной тяге.

Для удобства пассажиров на станции Керчь-Южная будет организована удобная пересадка на рельсовые автобусы ЮППК, которые проследуют до Феодосии, а также и в обратном направлении, отметили в компании.