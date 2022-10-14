Движение судов в Босфорском проливе восстановлено, сообщили СМИ
Anadolu: в Босфорском проливе восстановили движение судов после аварии сухогрузов
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Движение сухогрузов в Босфорском проливе, приостановленное из-за аварии судна, восстановлено, сообщает агентство Anadolu.
Согласно информации издания, сухогрух ANNİTA, плывшее по маршруту Тузла-Кавказ, застряло в проливе и-за отказа двигателя. Позднее силы Главного управления береговой безопасности отбуксировали судно в Бююкдере.
"После буксировки судоходство в Босфоре было открыто", — передает Anadolu.