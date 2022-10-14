Восстановление Крымского моста завершат до июля 2023 года
Правительство поручило завершить восстановление Крымского моста не позднее 1 июля 2023 года
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Правительство России распорядилось завершить работы по восстановлению Крымского моста не позднее 1 июля 2023 года. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.
Согласно информации, восстановлением транспортной и инженерной инфраструктуры займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой".
"Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ… 1 июля 2023 года", — уточняется в тексте.
Утром в субботу 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Движение по мосту временно ограничили, однако к вечеру оно было восстановлено.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста займет до полутора месяцев.
В среду 12 октября ФСБ сообщила, что взрыв на Крымском мосту был организован Главным управлением разведки министерства обороны Украины, его руководителем Кириллом Будановым, сотрудниками и агентурой. В рамках дела были задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.