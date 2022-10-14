МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Правительство России распорядилось завершить работы по восстановлению Крымского моста не позднее 1 июля 2023 года. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации. Суд арестовал фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Согласно информации, восстановлением транспортной и инженерной инфраструктуры займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

"Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ… 1 июля 2023 года", — уточняется в тексте.

Утром в субботу 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Движение по мосту временно ограничили, однако к вечеру оно было восстановлено.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста займет до полутора месяцев.

В среду 12 октября ФСБ сообщила, что взрыв на Крымском мосту был организован Главным управлением разведки министерства обороны Украины, его руководителем Кириллом Будановым, сотрудниками и агентурой. В рамках дела были задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.