МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Переориентация российского экспорта и импорта открывает новые перспективы для развития логистических коридоров в "большой Евразии", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Совета глав СНГ, которое прошло в Астане. Путин сообщил о расширении экономических обменов в СНГ

"Поэтому ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию государств СНГ трансевразийских логистических коридоров "Восток-Запад", "Север-Юг", — отметил российский лидер.

По словам Путина, такой шаг может быть интересен не только России, но и ее соседям.

В четверг, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Путин заявил о серьезной трансформации глобальной политики и отметил, что ключевую роль начинает играть азиатский регион, где крепнут новые центры силы.