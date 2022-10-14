Путин призвал развивать логистические коридоры в "большой Евразии"
Путин подчеркнул необходимость обустройства трансевразийских логистических коридоров в СНГ
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Переориентация российского экспорта и импорта открывает новые перспективы для развития логистических коридоров в "большой Евразии", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Совета глав СНГ, которое прошло в Астане.
"Поэтому ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию государств СНГ трансевразийских логистических коридоров "Восток-Запад", "Север-Юг", — отметил российский лидер.
По словам Путина, такой шаг может быть интересен не только России, но и ее соседям.
В четверг, выступая на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Путин заявил о серьезной трансформации глобальной политики и отметил, что ключевую роль начинает играть азиатский регион, где крепнут новые центры силы.