МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Более 75% дорог в крупных российских агломерациях будет приведено в нормативное состояние по итогам текущего года, показатель превысит план, заявил глава премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с обращением к участникам международной специализированной выставки-форума "Дорога 2022" в пятницу. Названа полная стоимость проезда по трассе М – 12 из Москвы в Казань

"По многим показателям работа идет с серьезным опережением. В крупнейших агломерациях по итогам года в нормативное состояние будет приведено 77% дорог, что на 3 процентных пункта больше планового значения. По региональным этот показатель составит 48% вместо намеченных 46%. А объем ремонта и строительства федеральных трасс превысит 3,5 тысячи километров при плане около 3 тысяч", — сказал Мишустин.

По его словам, учитывая набранные темпы, "правительство в этом году дополнительно выделило на финансирование дорожной деятельности почти четверть триллиона рублей". "И еще 140 миллиардов – из-за удорожания стоимости строительных ресурсов. С помощью таких решений мы повысили стабильность работы строительных организаций и увеличили загрузку мощностей специализированных предприятий", — отметил премьер.

Он напомнил, что "в прошлом году дорожное строительство достигло исторических результатов, на российских трассах было уложено более 160 миллионов квадратных метров нового покрытия". "В текущем году перед отраслью поставлена задача повторить, а по возможности − и увеличить эти объемы", — сказал Мишустин.

"Для обеспечения устойчивого развития отрасли важно, чтобы субъектами Российской Федерации в самое ближайшее время была завершена подготовка региональных пятилетних планов дорожного строительства. При этом они должны быть синхронизированы с задачами Транспортной стратегии страны, а также взаимоувязаны и с национальным проектом "Безопасные качественные дороги". Обращаю на это внимание глав регионов", — заключил глава правительства.