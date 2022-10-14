КАЗАНЬ, 14 окт — ПРАЙМ. Движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру субботы, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Восстановление Крымского моста завершат до июля 2023 года

"Завтра к вечеру мы ожидаем усиления существующих опор, и мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики", — сказал он журналистам.

При этом грузовой транспорт будут допускать на мост только после досмотра. "С технической точки зрения мост уже будет готов пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Все-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Поэтому пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно, они поедут в обычном режиме. Груженные машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также добавил, что на сегодняшний день в час по Крымскому мосту проезжают до 90 машин.