КАЗАНЬ, 14 окт — ПРАЙМ. Основные работы по восстановлению Крымского моста будут закончены до конца года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Движение грузовиков по Крымскому мосту планируют запустить к вечеру субботы

"Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту уже закончим. Найдены технологии, как существующие разрушенные опоры моста демонтировать. Могу сказать, что уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и едут на Крымский мост. Плюс мы продолжаем работы по второй ветке железнодорожного моста, ее надо восстанавливать. Сегодня движение по железнодорожному мосту идет в полном режиме, никаких ограничений нет", — сказал Хуснуллин журналистам.

По его словам, работы на объекте на сегодняшний день ведут 250 человек и 30 единиц техники, а в течение двух недель количество строителей увеличится до 500 человек.