МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что часть работ на автомобильной полосе Крымского моста уже завершены. Хуснуллин оценил сроки восстановления Крымского моста

"Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы", — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Хуснуллин сообщил, что к вечеру субботы по этой полосе планируется запустить грузовой транспорт.