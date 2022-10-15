Хуснуллин сообщил о завершении части работ на Крымском мосту
Хуснуллин сообщил, что работы по усилению пролетных строений на части Крымского моста завершились
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что часть работ на автомобильной полосе Крымского моста уже завершены.
"Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы", — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Хуснуллин сообщил, что к вечеру субботы по этой полосе планируется запустить грузовой транспорт.