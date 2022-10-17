МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну следующего года, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Правительство выделит средства некоторым аэропортам и авиазаводам

"Первый полет запланирован на весну следующего года", — сказал он, докладывая премьер-министру Михаилу Мишустину о самолете SSJ New.

Мантуров также напомнил, что сертификация SSJ New запланирована на декабрь 2023 года. "Рассчитываем выйти на производство двадцати SSJ в год. Могу подтвердить, что сейчас отрасль полностью обеспечивает выполнение всех поставленных задач", — добавил он.

В свою очередь, Мишустин поручил Денису Мантурову лично контролировать каждый этап производства отечественных самолетов и оперативно принимать решения в случае возникновения вопросов.

"Прошу вас держать каждый этап работ на личном контроле и в случае возникновения вопросов оперативно принимать решения и докладывать", — сказал Мишустин. Он также отметил, что необходимо выдерживать все сроки производства отечественных самолетов и двигаться к достижению технологического суверенитета, обеспечивая безопасность полетов.

Западные страны ввели жесткие антироссийские санкции в связи с началом специальной военной операции на Украине. В апреле Мишустин говорил, что авиаотрасль стала одной из первых мишеней санкций, российский авиапром попытались отменить.