МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Уганда готова в будущем поставлять в Россию собственные электромобили, а также заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, заявил в интервью РИА Новости посол Уганды в России Мозес Кизиге. Уганда намерена запустить прямые авиарейсы в Россию

"Мы производим электромобили, чтобы заботиться о природе. Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию", — сказал дипломат.

Посол добавил, что Уганда недавно заключила соглашение с "Камазом" о строительстве завода по производству грузовиков для последующего экспорта в другие страны Африки.

"Мы открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно мы заключили соглашение с "Камазом" о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке", — подчеркнул он.

Разработкой электромобилей в Уганде занимается государственное предприятие Kiira Motors, созданное в 2007 году с перспективой дальнейшего экспорта на индийский рынок. Модель Kiira EV, представленная в 2011 году, считается первым африканским электромобилем. Название машины придумал сам президент Уганды Йовери Мусевени.