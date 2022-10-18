МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Foxconn, крупнейший в мире контрактный производитель электроники, заявил сегодня, что хочет, чтобы его клиенты продавали в больших количествах электромобили, произведенные в Тайване, Таиланде и США, а в будущем, возможно, также в Индии и Индонезии. Уганда хочет поставлять электромобили собственного производства в Россию

Это желание согласуется с планами тайваньской Foxconn расширить свой бизнес электромобилей для диверсификации за пределы сборки потребительской электроники от Apple Inc и других технологических фирм.

Выступая на ежегодном Дне технологий Foxconn, ее председатель Лю Юн Вэй заявил, что наряду с отраслевым альянсом, известным как платформа Mobility in Harmony, Foxconn "размыкает замкнутый цикл традиционного автомобилестроения", чтобы вдвое сократить затраты времени на проектирование и снизить расходы на разработку на одну треть.

"У Foxconn нет собственного бренда электромобилей, однако мы хотим, чтобы наши клиенты продавали их в больших количествах", — указал Лю в подготовленных комментариях.

За последние годы компания расширилась в такие сферы, как электромобили и полупроводники, объявив о соглашениях с американским стартапом Fisker Inc и индийским конгломератом Vedanta Ltd.

Три прототипа, представленные в прошлом году — кроссовер, седан и автобус — будут "постепенно" запускаться в производство в Тайване, Таиланде и США. Кроме того, Foxconn в настоящее время ведет переговоры с партнерами в Индонезии и Индии, добавил Лю.

"Мы искренне надеемся, что Тайвань сможет воспользоваться этой уникальной возможностью для бизнеса в сегменте электромобилей", — отметил он.

Количество предзаказов на Luxgen n7, электромобиль, выпускаемый СП Foxconn и тайваньского автопроизводителя Yulon Motor Co Ltd, меньше чем за два дня достигло 15 000 единиц, указал он.

"Несмотря на конфликт в Европе и COVID по всему миру, Foxconn придерживается свой стратегии в сфере электромобилей", — заявил Лю.

"Для Foxconn всегда была характерна гибкость производственной цепочки. Наши глобальные позиции в 24 странах мира дают нам огромное преимущество в плане удовлетворения запросов индустрии электромобилей", — полагает он.

Председатель Foxconn сегодня также выразил надежду на то, что однажды его компания сможет выпускать автомобили для Tesla Inc