СЕУЛ, 18 окт /ПРАЙМ/. Hyundai Motor пока не может прокомментировать сообщения в СМИ о возможной продаже завода в России и падении продаж компании в России до нуля, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Zara планирует восстановить торговую деятельность в России

Газета "Тона Ильбо" сообщила со ссылкой на источник в индустрии, что Hyundai Motor сейчас решает будущее своего производства в России, и один из вариантов, представленных в докладе на рассмотрение руководства, это сценарий продажи завода. Издание также пояснило, что в августе и сентябре продажи Hyundai в России сократились до нуля, а сборка автомобилей Hyundai на заводе "Автотор" в Калининграде тоже прекратилась, поэтому местное юрлицо Hyundai испытывает трудности с финансированием, так как из-за санкций не может получать переводы из Кореи.

В пресс-службе Hyundai Motor агентству сообщили, что не могут прокомментировать сообщение газеты, и на проверку фактов потребуется время. В компании также подтвердили, что деятельность завода в Санкт-Петербурге приостановлена с марта, но отметили, что это не означает полного отсутствия продаж.

"Нельзя четко сказать, что продаж нет, так как в разных местах может оставаться товар в наличии, и он может продаваться", — заявили в компании.

"Тона Ильбо" в своей публикации также отметила, что нельзя сказать, продаст ли действительно Hyundai Motor свое производство в России или сделает все, чтобы "продержаться как можно дольше", учитывая, что российский рынок важен для компании и оставлять его может быть не выгодно. Отмечалось, что почетный председатель Hyundai Motor Group и старший сын основателя корпорации Hyundai Чон Чжу Ёна — Чон Мон Гу в 2016 году посетил завод в Санкт-Петербурге и заявил, что "от российского рынка не следует отказываться, даже если возникнут трудности".

В 2010 году компания завершила строительство завода в Санкт-Петербурге с годовым объемом производства в 200 тысяч автомобилей. В 2020 году для расширения производственных мощностей Hyundai выкупила бывший завод GM там же в Санкт-Петербурге. Однако его реконструкция также была приостановлена в этом году.