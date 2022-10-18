Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за девять месяцев составил 31,3 миллиона человек
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. ПАССАЖИРОПОТОК ГРУППЫ АЭРОФЛОТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 31,3 МЛН ЧЕЛОВЕК — ГЛАВА КОМПАНИИ
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. ПАССАЖИРОПОТОК ГРУППЫ АЭРОФЛОТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 31,3 МЛН ЧЕЛОВЕК — ГЛАВА КОМПАНИИ
https://1prime.ru/transport/20221018/838494712.html
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