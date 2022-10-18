МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "Аэрофлот" до конца месяца перейдет на отечественную систему бронирования, заявил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Пассажиропоток "Аэрофлота" за девять месяцев составил 31,3 миллиона человек

В сентябре он говорил, что компания перейдет на отечественную систему бронирования с 1 ноября.

"Переход на отечественную систему бронирования — это случится уже в ближайшее время, до конца октября", — сказал Александровский.

Компания "Ростех" в мае заявляла, что готова экстренно — в течение 24 часов — подключить "Аэрофлот" и другие авиакомпании к отечественной системе бронирования билетов Leonardo, если зарубежные будут отключены из-за международных санкций. Госкорпорация также анонсировала, что "Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов этим летом.

Отечественное программное обеспечение Leonardo разработано "Ростехом" и компанией "Сирена-Трэвел". Система призвана защитить личные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок.

Западные страны в связи с военной операцией на Украине ввели ряд санкций по отношению к России. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.