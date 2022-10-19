МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Более 15,4 тысячи пассажиров и 5,9 тысячи автомобилей с 9 октября перевезены паромами через Керченский пролив, сообщает Минтранс России. Железнодорожники организовали доставку автомобильных грузов в Крым

"С начала работы Керченской паромной переправы в ночь на 9 октября и до 07.00 19 октября через пролив в обе стороны перевезено 15 427 пассажиров и 590 единиц автотранспорта, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков", — говорится в сообщении.

За это время четыре автомобильно-пассажирских парома, работающих на переправе, совершили 154 круговых рейса. Ожидается, что в среду к ним присоединится судно для перевозки накатных грузов и техники "Композитор Эльза Ибрагимова", способное выполнять функции автомобильно-пассажирского парома.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже — по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.