МИНСК, 19 окт — ПРАЙМ. Перевозки белорусских экспортных товаров через 14 российских морских портов в январе-сентябре выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак. Белоруссия исполнила обязательства перед Всемирным банком по займам

"В результате принятых мер по формированию эффективных логистических каналов экспортерами переориентированы товарные потоки в морские порты Российской Федерации. В настоящее время для обработки белорусских экспортных грузов задействованы 14 портов Российской Федерации. Проработаны схемы доставки экспортных белорусских грузов с задействованием портов Северо-Западного региона, Черного и Азовского морей, по сухопутным маршрутам в направлении Китая", — отметил он в ходе выступления перед белорусскими парламентариями, добавив, что "за январь – сентябрь 2022 года вывоз белорусского экспортного груза транспортом в порты Российской Федерации увеличился в 2,2 раза к аналогичному периоду прошлого года, из него более 34% переориентировано с традиционных направлений".

По словам Сивака, в сентябре 2022 года Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территории государств. Реализация соглашения, подчеркнул премьер, позволит сторонам обеспечить альтернативные пути поставки белорусских грузов на экспорт по сухопутному маршруту и перевалку грузов в российских морских портах, а также гарантирует объемы перевозок продукции экспортеров контейнерными поездами транзитом по территории России назначением в Китай на период до 2024 года.

Он добавил, что в данный момент прорабатывается участие белорусских инвесторов в формировании инфраструктуры для перевалки на морские суда грузов в Северо-Западном регионе России. Для обеспечения экспорта грузов белорусских экспортеров выстроены новые логистические цепочки по доставке белорусской продукции железнодорожным транспортом в Китай.

"Экспортные перевозки контейнеров с продукцией белорусских предприятий в Китай за январь–сентябрь составили 83,5 тысячи контейнеров в ДФЭ. Рост в 4,6 раза (к аналогичному периоду 2021 года – ред.)", — констатировал он. Всего за январь–сентябрь из Белоруссии в Китай отправлено 690 контейнерных поездов, из них в сентябре — 85.