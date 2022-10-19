МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Международный аэропорт Термеза (центр Сурхандарьинской области Узбекистана на границе с Афганистаном) закроют с 1 ноября до 25 декабря в связи с модернизацией, сообщили в пресс-службе Uzbekistan Airports. Сочинский аэропорт работает в штатном режиме

"С 1 ноября по 25 декабря 2022 года Международный аэропорт "Термез" временно приостановит прием и выпуск воздушных судов в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса", — отметили представители компании в мессенджере Telegram.

Они добавили, что предстоит произвести работы по соединению рулежных дорожек с новой взлетно-посадочной полосой и перроном, а также установке новой системы светосигнального оборудования CAT-I ICAO, метео- и радионавигационных систем посадки

По информации пресс-службы, на данный момент полностью завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной три тысячи метров и шириной 60 метров.